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В Елизовском районе Камчатки зафиксировали цунами высотой до 4 метров

Волна цунами высотой 3-4 метра зафиксирована в Елизовском районе Камчатки
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Depositphotos

У берегов Елизовского района Камчатки вблизи метеостанции Водопадная была зарегистрирована волна цунами высотой от 3 до 4 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

«Коллеги из УГМС сообщили, что визуально на мысе наблюдения УГМС на Водопадном была волна цунами ориентировочно [высотой] 3-4 метра», — подчеркнул министр по чрезвычайным ситуациям региона края Сергей Лебедев.

30 июля губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о землетрясении магнитудой 7,9, которое произошло в Северо-Курильске. В связи с произошедшим была объявлена угроза цунами и началась эвакуация жителей из потенциально опасной зоны на возвышенности. По его словам, экстренные службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под контролем. Лимаренко подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и оперативного восстановления нормальной жизнедеятельности.

До этого сообщалось, что для всего тихоокеанского побережья Японии объявлена угроза цунами в связи с землетрясением, произошедшим на Камчатке.

Ранее власти Камчатки сообщили о трещинах в зданиях медучреждений после землетрясения.

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