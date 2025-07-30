В Петропавловске-Камчатском во время землетрясения пострадал детский сад

В Петропавловске-Камчатском во время землетрясения обрушилась стена детсада

В Петропавловске-Камчатском во время землетрясения частично обрушилось здание одного из детских садов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в городском детском саду №15. Детей и взрослых в тот момент, когда обрушилась часть стены, в помещении не было, поэтому, по предварительным данным, никто не пострадал.

На место происшествия выехали экстренные службы.

30 июля сообщалось об угрозе цунами на побережье Авачинского залива после того, как на Камчатке были зафиксированы сейсмические толчки магнитудой 7,1. За последние сутки на Камчатке произошло несколько сотен землетрясений.

21 июля власти Камчатки сообщили, что после землетрясения в зданиях больниц и поликлиник появились трещины. При этом разрушения несущих конструкций отсутствуют, опасности для посетителей нет.

Ранее вблизи Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений.