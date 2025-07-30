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Во время землетрясения на Камчатке пострадали несколько человек

Минздрав: после землетрясения на Камчатке имеются пострадавшие
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Andreas Arnold/Globallookpress.com

После происшедшего на Камчатке сильного землетрясения несколько человек обратились за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщил глава краевого министерства здравоохранения Олег Мельников.

Он уточнил, что среди пострадавших имеются те, кто получили травмы, выбегая из помещений. Один человек выпрыгнул в окно. Женщина получила телесные повреждения в здании нового аэропорта.

Министр отметил, что все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Тяжелых травм пока не зафиксировано.

30 июля стало известно, что в Петропавловске-Камчатском во время землетрясения частично обрушилось здание одного из детских садов.

Пресс-служба Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» сообщила об угрозе цунами на побережье Авачинского залива после того, как на Камчатке были зафиксированы сейсмические толчки магнитудой 7,1. Сейсмособытие произошло в 150 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Ранее власти Камчатки сообщили о трещинах в зданиях медицинских учреждений после землетрясения.

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