Пожар в Геленджике попал на видео

Появилось видео с места тушения пожара в Геленджике

Возле Геленджика произошел пожар в лесу. Кадры опубликовал глава местной администрации Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах можно заметить, что на место распространения огня прибыл вертолет Ми-8 МЧС России.

По данным ведомства, в Кабардинском участковом лесничестве горят порядка 9 гектаров. Борются с огнем 46 специалистов и 11 единиц техники. Специалисты отметили, что тушение осложняют труднодоступная гористая местность и жара.

До этого пожарные ликвидировали ландшафтный пожар в Каменском районе Ростовской области. По данным ведомства, огонь охватил площадь в 25 га. В тушении принимали участие более 70 специалистов и свыше 20 единиц техники, включая вертолет Ми-8.

29 июля режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в лесах регионального характера ввели на всей территории Тувы. Глава республики Владислав Ховалыг рассказал, что за минувшие сутки в Туве были зарегистрированы 24 природных пожара.

Ранее эксперты оценили угрозу лесных пожаров в Турции российским туристам.