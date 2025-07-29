МЧС: лесной пожар произошел у Геленджика, к тушению привлечен вертолет

Возле Геленджика произошел лесной пожар, к тушению привлекли вертолет. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС.

«В Кабардинском участковом лесничестве горят порядка 9 гектаров. Борются с огнем 46 специалистов и 11 единиц техники», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, тушение осложняет труднодоступная гористая местность и жара.

До этого пожарные ликвидировали ландшафтный пожар в Каменском районе Ростовской области. По данным ведомства, огонь охватил площадь в 25 га. В тушении принимали участие более 70 специалистов и свыше 20 единиц техники, включая вертолет Ми-8.

29 июля министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Якутия сообщало, что спасатели локализуют крупный лесной пожар в Таттинском районе. Площадь возгорания составляет 50 га лесной площади. В борьбе с пожаром задействован 61 человек.

Ранее на юге Франции начался лесной пожар.