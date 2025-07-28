Эксперты оценили угрозу лесных пожаров в Турции российским туристам

В Турции уже несколько недель бушуют лесные пожары, пламя охватило значительные территории и быстро распространяется из-за ветра порывами до 30-40 км/ч. Однако туристам можно не беспокоиться – если ситуация станет для них опасной, то отдыхающих переместят подальше от зоны ЧС, сообщили 360.ru представители Российского союза туриндустрии (РСТ).

Накануне стало известно, что пожары в Турции охватили территорию четвертого по величине города страны — Бурсы. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на местные СМИ, более 1,7 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, жертвой стихии стал один пожарный. По данным мэра Бурсы Мустафы Бозбея, пламя уже уничтожило 3 тыс. га вокруг города. Правительство страны обратилось к членам — странам Евросоюза (ЕС) за помощью в ликвидации возгораний.

При этом в РСТ подчеркивают, что у Турции есть большой опыт борьбы с пожарами, поэтому нет сомнений, что при ЧС туристов сумеют оперативно переместить в безопасные места. Сейчас, по данным экспертов, путешественники из России отдыхают в обычном режиме, об эвакуациях данных не поступало.

«РСТ рекомендует следить за официальными объявлениями местных властей», — подчеркнули в союзе туриндустрии.

Напомним, на днях сообщалось, что на юге Турции из-за лесных пожаров эвакуировали свыше 1,3 тыс. жителей из провинций Мерсин и Карабюк. Отмечается, что огонь вспыхнул на востоке провинции Анталья, после чего на фоне аномальной жары и сильного ветра распространился на соседние районы. В Карабюке огонь не могут потушить уже более 70 часов.

При этом в турецкой провинции Ширнак зафиксировали новый температурный рекорд для континентальной Европы — воздух там прогрелся до 50,5℃, в других регионах Турции температура также превысила отметку в 40℃ по замерам на высоте двух метров от земли. Возгорания развивались быстро из-за рекордно высокой температуры воздуха. Спасатели продолжают активно бороться с огнем и предпринимают меры по локализации пожаров.

Ранее стало известно, что в турецком городе Бурса лесной пожар приблизился к жилым домам.