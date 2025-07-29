В одном из районов Ростовской области ликвидирован ландшафтный пожар

Пожарные ликвидировали ландшафтный пожар в Каменском районе Ростовской области, сообщает региональное управление МЧС в Telegram-канале.

По данным ведомства, огонь охватил площадь в 25 га. В тушении принимали участие более 70 специалистов и свыше 20 единиц техники, включая вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.

«На очаги возгорания совершено 14 сбросов воды, общим объемом 28 тонн», — говорится в сообщении.

До этого министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Якутия сообщало, что спасатели локализуют крупный лесной пожар в Таттинском районе.

В районе введен режим ЧС. Площадь возгорания составляет 50 га лесной площади. В борьбе с пожаром задействован 61 человек — сотрудники из разных отделений Авиалесоохраны и «Якутлесресурса».

19 июля в Крыму потушили ландшафтный пожар вдоль трассы Евпатория — Симферополь, распространившийся на 40 га. В ведомстве уточнили, что в борьбе с возгоранием участвовали 147 человек и 38 единиц техники. Существовала угроза распространения огня на село Скворцово. К 16:00 пожар удалось локализовать.

Ранее Путин наградил главу МЧС Крыма медалью «За отвагу на пожаре».