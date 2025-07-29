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В Туве ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах

Ховалыг: в Туве из-за лесных пожаров ввели режим ЧС регионального характера
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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в лесах регионального характера ввели на всей территории Тувы. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Владислав Ховалыг.

Он рассказал, что за минувшие сутки в Туве были зарегистрированы 24 природных пожара. Их общая площадь составляет 870 гектаров.

«Сухая жаркая погода поспособствовала увеличению их (лесных пожаров — «Газета.Ru») количества», — подчеркнул Ховалыг.

В заявлении отмечается, что основной причиной возгораний являются сухие грозы.

По словам главы Тувы, министерство лесного хозяйства и природопользования тесно взаимодействует с муниципалитетами при ликвидации пожаров. Кроме того, власти республики запросили помощь у соседних регионов.

В заключение Ховалыг призвал местных жителей воздержаться от посещения лесов. Он выразил надежду на понимание и поддержку со стороны граждан.

25 июля в селе Краснокаменка в Крыму загорелась лесная подстилка и сухая растительность. На место происшествия направили более 180 сотрудников экстренных служб и 47 единиц техники. Два вертолета МЧС РФ за 12 раз сбросили 36 тонн воды на ландшафтный пожар, площадь которого составила пять гектаров.

Ранее в окрестностях города-спутника Запорожской атомной электростанции (АЭС) произошел лесной пожар.

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