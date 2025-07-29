Антикоррупционный комитет Верховной рады поддержал законопроект о восстановлении прежних полномочий национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

«Антикоррупционный комитет поддержал принятие законопроекта №13533 о восстановлении независимости НАБУ и САП. Единогласно», — написал он.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект подписал Владимир Зеленский.

Принятие закона спровоцировало протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко. На фоне этого Зеленский внес в Раду проект о независимости НАБУ и САП.

Ранее на Западе заявили о падении Зеленского с «пьедестала демократии».