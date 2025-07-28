Продюсер Baza Лукьянова обжаловала арест по делу о взятке

Продюсер Baza Лукьянова обжаловала заключение под стражу по делу о даче взятки

Продюсер Telegram-канала Baza Татьяна Лукьянова обжаловала заключение под стражу по делу о даче взятки сотрудниками правоохранительных органов. Об этом говорится в картотеке дела на сайте Замоскворецкого районного суда Москвы.

«Обжаловано решение Замоскворецкого суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лукьяновой Т. В.», — говорится в документе.

24 июля суд арестовал главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера издания Татьяну Лукьянову до 20 сентября. Согласно материалам следствия, они подозреваются в получении служебных сводок от представителей Министерства внутренних дел в обмен на денежные средства.

Журналистам грозит до 12 лет тюрьмы, им вменили три эпизода дачи взяток. Вину они не признают.

В тот же день в СИЗО отправили трех полицейских, которым якобы передавались деньги.

Ранее сообщалось, что главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.