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Появились подробности по делу главреда Baza Трифонова

РИА: следствие просит арестовать трех полицейских по делу главреда Baza
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы арестовать троих полицейских по уголовному делу главного редактора Baza Глеба Трифонова. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что материалы об избрании меры пресечения зарегистрированы на трех человек с фамилиями Ковалев, Аблаев, Селиванов.

23 июля Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, а также продюсера Татьяну Лукьянову до 20 сентября. По версии следствия, они получали служебные сводки от сотрудников министерства внутренних дел за денежное вознаграждение. Журналистам грозит до 12 лет тюрьмы, им вменили три эпизода дачи взяток. При этом на иждивении у Трифонова находятся ребенок, мать, а также бабушка и дедушка. Мать главреда подтвердила, что не имеет постоянного источника дохода и сын помогает ей. Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева заявила «Газете.Ru», что Трифонова отправили под арест, чтобы он стал «сговорчивее».

Ранее задержание полицейского по делу Telegram-канала Baza попало на видео.

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Арест главреда Baza
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