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Силовики высказались о версиях причин взрыва газа в саратовской многоэтажке

РИА: правоохранители не исключают ни одной версии причин взрыва газа в Саратове
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Правоохранительные органы не исключают ни одной из версий причин взрыва газа в жилом доме на улице Блинова в Саратове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Ни одна из версий не исключается», — сказал собеседник, отвечая на соответствующий вопрос.

Взрыв газа произошел 25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили до 30 квартир. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Всего пострадали 18 человек. Они направлены на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что люди, которые числились пропавшими после трагедии вышли на связь. По данным правительства, выяснилось, что в момент взрыва они находились вне дома.

27 июля глава региона Роман Бусаргин сообщил, что поисково-спасательные работы в десятиэтажном жилом доме официально завершены.

Ранее жители Саратова рассказали «Газете.Ru» о ситуации сразу после взрыва в доме.

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Взрыв газа в Саратове
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