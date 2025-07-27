В Саратове завершили поисково-спасательные работы после взрыва в доме

Бусаргин: завершены поисково-спасательные работы после взрыва в доме в Саратове

Поисково-спасательные работы в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове официально завершены. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По его словам, спасатели извлекли из-под обломков тела семи человек, в том числе малолетнего ребенка. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким.

Специалисты МЧС продолжают разбирать обломки здания и вывозить их на спецполигон.

«С завтрашнего дня эксперты приступят к обследованию состояния конструкций 4 и 5 подъездов дома», — написал Бусаргин.

Сегодня он сообщил, что к спасательной операции были привлечены альпинисты. По словам губернатора, специалисты работают на обрушившихся верхних этажах пятого подъезда, где разрушения затронули уровни с седьмого по десятый этаж. Глава региона отметил, что работы крайне сложные, поэтому задействованы профессиональные альпинисты из спецподразделения областной спасательной службы.

Взрыв газа произошел 25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили до 30 квартир. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Прокуратура также начала проверку по факту взрыва.

Ранее жители Саратова рассказали «Газете.Ru» о ситуации сразу после взрыва в доме.