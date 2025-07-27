На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саратове завершили поисково-спасательные работы после взрыва в доме

Бусаргин: завершены поисково-спасательные работы после взрыва в доме в Саратове
true
true
true
close
Telegram-канал «Роман Бусаргин»

Поисково-спасательные работы в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове официально завершены. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По его словам, спасатели извлекли из-под обломков тела семи человек, в том числе малолетнего ребенка. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким.

Специалисты МЧС продолжают разбирать обломки здания и вывозить их на спецполигон.

«С завтрашнего дня эксперты приступят к обследованию состояния конструкций 4 и 5 подъездов дома», — написал Бусаргин.

Сегодня он сообщил, что к спасательной операции были привлечены альпинисты. По словам губернатора, специалисты работают на обрушившихся верхних этажах пятого подъезда, где разрушения затронули уровни с седьмого по десятый этаж. Глава региона отметил, что работы крайне сложные, поэтому задействованы профессиональные альпинисты из спецподразделения областной спасательной службы.

Взрыв газа произошел 25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили до 30 квартир. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Прокуратура также начала проверку по факту взрыва.

Ранее жители Саратова рассказали «Газете.Ru» о ситуации сразу после взрыва в доме.

Все новости на тему:
Взрыв газа в Саратове
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами