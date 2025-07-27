Пропавшие после взрыва газа в Саратове вышли на связь

В Саратове люди, которых считали пропавшими после взрыва, вышли на связь

Люди, которые числились пропавшими после взрыва в доме в Саратове, вышли на связь. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства Саратовской области.

«Поисково-спасательные работы были завершены. Специалисты разобрали и осмотрели конструкции. Граждане, которые числились пропавшими, вышли на связь. В момент трагедии они не находились в доме», — сказали агентству.

До этого глава региона Роман Бусаргин сообщил, что поисково-спасательные работы в десятиэтажном жилом доме официально завершены.

Сегодня он сообщил, что к спасательной операции были привлечены альпинисты. По словам губернатора, специалисты работают на обрушившихся верхних этажах пятого подъезда, где разрушения затронули уровни с седьмого по десятый этаж. Глава региона отметил, что работы крайне сложные, поэтому задействованы профессиональные альпинисты из спецподразделения областной спасательной службы.

Взрыв газа произошел 25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили до 30 квартир. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее жители Саратова рассказали «Газете.Ru» о ситуации сразу после взрыва в доме.