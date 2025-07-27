В Саратове начали восстанавливать документы после взрыва газа в жилом доме

В Саратове открылся штаб по восстановлению документов после взрыва газа в доме

В Саратове открылся штаб по восстановлению документов пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажном доме. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Сегодня началась активная работа по восстановлению утраченных документов», — написал он.

Также, по словам главы региона, продолжаются все предусмотренные законодательством процедуры для оказания материальной помощи пострадавшим.

Бусаргин добавил, что специалисты начнут оценку ущерба сразу после окончания аварийно-спасательных работ.

Он также заявил, что девять жителей частично обрушившегося в результате взрыва газа в Саратове десятиэтажного жилого дома до сих пор остаются в пункте временного размещения (ПВР).

Взрыв газа произошел 25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили до 30 квартир. По данным МЧС, при взрыве несовместимые с жизнью травмы получили семь человек, в том числе один ребенок. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее мэр Саратова рассказал, в каких подъездах дома, где взорвался газ, безопасно находиться.