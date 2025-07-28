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Стало известно точное количество пострадавших при взрыве газа в Саратове

ТАСС: при взрыве газа и обрушении многоэтажки в Саратове пострадали 18 человек
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Telegram-канал «Роман Бусаргин»

В результате взрыва газа и последовавшего за ним обрушения многоэтажного дома в Саратове пострадали 18 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы города.

«По уточненным данным, в результате взрыва и последовавшего за ним обрушения травмы получили 18 человек. Они направлены на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что люди, которые числились пропавшими после взрыва в доме в Саратове, вышли на связь. По данным правительства, выяснилось, что в момент взрыва они находились вне дома.

27 июля глава региона Роман Бусаргин сообщил, что поисково-спасательные работы в десятиэтажном жилом доме официально завершены.

Взрыв газа произошел 25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили до 30 квартир. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее жители Саратова рассказали «Газете.Ru» о ситуации сразу после взрыва в доме.

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Взрыв газа в Саратове
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