Пассажирский самолет совершил посадку в Махачкале после сигнала бедствия

Самолет Embraer совершил аварийную посадку в Махачкале после сигнала бедствия

Пассажирский самолет Embraer 190 совершил аварийную посадку в аэропорту Махачкалы после сигнала бедствия. Об этом «Интерфаксу» сообщили в авиационных службах.

«Воздушное судно приземлилось в 00:45 по московскому времени», — уточнили собеседники агентства.

На борту находились пассажиры рейса из Ижевска.

Сигнал бедствия был подан во время пролета над акваторией Каспийского моря. Экипаж действовал согласно инструкциям для нештатных ситуаций.

В конце мая самолет, который следовал в Россию, подал сигнал бедствия над Грузией.

5 мая сообщалось, что самолет, летевший из столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в Москву, приземлился в Шереметьево с неисправностью.

В марте направлявшийся из Стамбула в Москву Airbus A330 турецкой авиакомпании подал сигнал бедствия и запросил смену курса, после чего направился в сторону белорусско-литовской границы. Как сообщал «Интерфакс», командир самолета подал сигнал бедствия после того, как запросил смену курса и стал вырабатывать топливо.

Ранее в США часть крыла пассажирского самолета оторвалась и упала во двор частного дома.