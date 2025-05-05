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В Москве приземлился самолет из Абу-Даби с неисправностью

Самолет из Абу-Даби в Москву сел в Шереметьево с отказом в системе наддува
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Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

Самолет, летевший из столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби в Москву, приземлился в Шереметьево с неисправностью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию от экстренных служб.

«Воздушное судно Airbus A321, выполнявшее рейс Абу-Даби — Москва, приземлилось в «Шереметьево» с отказом в системе наддува», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме, без последствий для судна или пассажиров.

27 апреля самолет Boeing-737, следовавший по маршруту Москва — Нальчик, вернулся в аэропорт «Шереметьево». Отмечается, что причиной экстренной посадки стала неисправность системы герметизации самолета.

В тот же день самолет рейсом Москва — Магас сел в Волгограде из-за более трагичной причины. На борту воздушного судна одному из пассажиров стало плохо, он потерял сознание. Спасти его не удалось.

Ранее летевший из Турции в Россию самолет экстренно сел в Литве.

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