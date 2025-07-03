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В США часть крыла пассажирского самолета оторвалась и упала во двор частного дома

NYP: в США подкрылок частного самолета упал во двор частного дома
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Максим Блинов/РИА Новости

В США фрагмент крыла частного самолета упал на территорию частного дома в Северной Каролине. Об этом пишет The New York Post (NYP).

По данным издания, речь идет о закрылке самолета Boeing 737 авиакомпании Delta. При этом пилоты не знали об утрате части крыла, пока не приземлились.

«После того, как самолет благополучно приземлился, было замечено, что части закрылка левого крыла не было на месте. Delta полностью поддерживает усилия по поиску [запчасти] и будет сотрудничать со следствием, поскольку нет ничего важнее безопасности», — заявил представитель авиакомпании.

До этого в американском штате Коннектикут двое пассажиров спаслись после падения в воду легкомоторного самолета.

Шестиместный самолет Piper PA-32 примерно через 10 минут после взлета из аэропорта Бриджпорта упал в залив Лонг-Айленд. Получившая сигнал о бедствии береговая охрана смогла уже через 15 минут добраться до места падения и поднять на борт находившихся в самолете 41-летнего мужчину и 17-летнюю девушку. Пассажиры получили лишь незначительные порезы.

Ранее в Южной Корее разбился самолет.

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