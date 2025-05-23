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Летевший в Россию самолет подал сигнал бедствия над Грузией

Shot: летевший в Москву самолет «Русджет» подал сигнал бедствия над Грузией
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Максим Блинов/РИА Новости

Самолет авиакомпании «Русджет», который следовал в Россию, подал сигнал бедствия над Грузией. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

«По нашим данным, самолет сегодня утром вылетал из Москвы в Турцию и подал сигнал на обратном пути», — говорится в публикации.

По информации Shot, борт выполнял рейс из турецкого города Даламан в Москву, около 16:09 самолет находился над Каспийским морем.

5 мая сообщалось, что самолет, летевший из столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в Москву, приземлился в Шереметьево с неисправностью.

В марте направлявшийся из Стамбула в Москву Airbus A330 турецкой авиакомпании подал сигнал бедствия и запросил смену курса, после чего направился в сторону белорусско-литовской границы. Как сообщал «Интерфакс», командир самолета подал сигнал бедствия после того, как запросил смену курса и стал вырабатывать топливо.

Ранее в Бельгии экстренно посадили самолет из-за сообщения об угрозе взрыва.

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