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В аэропорту Калининграда отменили шесть рейсов

В Калининграде отменили шесть рейсов, более 50 на вылет и прилет задерживаются
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Михаил Голенков/РИА Новости

В аэропорту Калининграда Храброво отменили шесть рейсов, более 50 на вылет и прилет задерживаются. Это следует из онлайн-табло воздушной гавани.

По информации на 13:00 (14:00 мск), отменены рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Саратов, Пермь. 17 рейсов в Санкт-Петербург, Киров и Москву задерживаются на вылет. На прилет задерживается 37 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова и Волгограда.

Аэропорт Храброво в своем Telegram-канале предупредил о временных ограничениях по использованию воздушного пространства из-за приостановки полетов в аэропорту Петербурга.

«В аэропорту «Храброво» отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов», — говорится в публикации.

До этого российская авиакомпания «Победа» сообщила, что корректирует график полетов в связи с ограничениями, вводимыми в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Как рассказали в пресс-службе Пулково, из-за ограничений на прием и отправку самолетов были задержаны 57 рейсов на вылет. Еще 22 рейса на прилет пришлось перенаправить на запасные аэродромы.

Утром 27 июля Ленинградская область подверглась атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили более 10 дронов. При этом пострадала одна мирная жительница — у нее диагностировали ушибы и порезы.

На фоне атаки аэропорт Санкт-Петербурга приостановил работу. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко объяснил, что ограничения вводились ради обеспечения безопасности полетов.

Ранее пассажиров рейса Уфа — Санкт-Петербург семь часов не выпускали из самолета из-за ограничений в Пулково.

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