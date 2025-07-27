В Пулково назвали число рейсов, задержанных на вылет из-за атаки БПЛА

Более 50 рейсов на вылет задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ленинградскую область. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«На запасные аэродромы направлено 22 рейса, 57 [рейсов] задержаны на вылет», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в связи с введенными ограничениями в терминале была приостановлена регистрация на рейсы. Кроме того, сотрудникам аэропорта пришлось ограничить проход пассажиров в чистую зону.

На этом фоне руководство Пулково призвало пассажиров, чьи рейсы были отменены, покинуть здание аэропорта. То же касается людей, провожающих и встречающих своих родственников и знакомых.

27 июля в аэропорту Санкт-Петербурга ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Как рассказали в Росавиации, данный шаг был необходим для обеспечения безопасности полетов.

Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе сбили более 10 украинских БПЛА. По его словам, в результате падения обломков дронов на землю пострадала женщина. У нее диагностировали ушибы и порезы.

Ранее пассажиров рейса Уфа — Санкт-Петербург несколько часов не выпускали из самолета из-за ограничений в Пулково.