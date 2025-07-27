Пассажиров рейса «Уфа-Петербург» уже семь часов не выпускают из самолета из-за ограничений в аэропорту Пулково. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Обычно рейс из Уфы в Санкт-Петербург длится около 2,5-3 часов. Однако на подлете к Петербургу самолет развернулся и сел в московском Шереметьево, где ожидает вылета уже два часа. Таким образом, с момента посадки пассажиров на самолет прошло свыше семи часов.

Утром 27 июля аэропорт Пулково приостановил работу. SHOT сообщал, что в аэропорту Петербурга из-за ограничений задержаны более 100 рейсов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что системы ПВО перехватили и уничтожили более 10 украинских беспилотников в небе над регионом. В Ломоносовском районе в результате падения фрагментов сбитого дрона начался пожар в частном секторе. Также падение обломков зафиксировали в Гатчине и Войсковицком поселении. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее рейс из Читы в Москву перенесли из-за птицы в двигателе.