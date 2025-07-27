В Ленинградской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина

Женщина пострадала в Ленинградской области в результате падения обломков сбитого украинского дрона. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

«Характер травм — ушибы и порезы», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что сейчас медики Ломоносовской межрайонной больницы оказывают раненой необходимую помощь.

По словам главы региона, из-за падения фрагментов беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в поселке Большая Ижора в Ломоносовском районе загорелся трехквартирный жилой дом. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«Область обеспечит компенсацию жителям, чье имущество пострадало в результате отражения атак беспилотников», — подчеркнул Дрозденко.

Утром 27 июля средства противовоздушной обороны сбили более 10 украинских дронов в небе над Ленинградской областью. Как рассказал губернатор, в том числе обломки БПЛА упали в Гатчине и Войсковицком поселении.

В связи с атакой беспилотников в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации пояснили, что этот шаг необходим для обеспечения безопасности полетов.

Ранее жителей Ленинградской области предупредили о возможном ухудшении работы мобильного интернета.