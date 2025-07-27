В «Победе» сообщили об изменении графика полетов из-за ограничений в Петербурге

Российская авиакомпания «Победа» корректирует график полетов в связи с ограничениями, вводимыми в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«На данный момент часть рейсов задержаны или вынужденно отменены», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что все службы «Победы» и аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать изменения в расписании полетов. Также специалисты предоставляют пассажирам актуальную информацию и обслуживают их в соответствии со стандартами авиакомпании и Федеральными авиационными правилами России.

Как рассказали в пресс-службе Пулково, из-за ограничений на прием и отправку самолетов были задержаны 57 рейсов на вылет. Еще 22 рейса на прилет пришлось перенаправить на запасные аэродромы.

Утром 27 июля Ленинградская область подверглась атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили более 10 дронов. При этом пострадала одна мирная жительница — у нее диагностировали ушибы и порезы.

На фоне атаки аэропорт Санкт-Петербурга приостановил работу. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко объяснил, что ограничения вводились ради обеспечения безопасности полетов.

Ранее пассажиров рейса Уфа — Санкт-Петербург семь часов не выпускали из самолета из-за ограничений в Пулково.