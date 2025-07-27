Аэропорт Санкт-Петербурга приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Петербурга ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кореняко пояснил, что ограничения «необходимы для обеспечения безопасности полетов».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил, что в регионе в связи с угрозой атак беспилотников возможно ухудшение работы мобильного интернета. По его словам, в случае воздушной угрозы сигнал мобильной связи может быть частично ослаблен.

В начале июля он уже предупреждал, что в регионе возможен временный перевод связи со стандарта 4G на 2G для повышения устойчивости сетей при атаках дронов.

Последний инцидент, связанный с атакой БПЛА в Ленобласти, по данным Минобороны, произошел еще в ночь на 17 июля. Тогда над территорией области были сбиты два дрона.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».