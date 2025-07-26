Городецкий гидроузел раньше срока открыли для судов

В Нижегородской области досрочно восстановили движение судов на Городецком гидроузле. Об этом сообщает в Telegram-канале Росморречфлот.

Там отметили, что прямо сейчас проходит шлюзование буксир «Белфлота» РТ-332. На воскресенье, 27 июля, через шлюз должен пропустить восемь круизных теплоходов. А по графику через гидроузел пройдут еще 63 грузовых судна.

22 июля во время демонтажных работ в комплексе гидротехнических сооружений была нарушена целостность камеры шлюза №15А. После этого на Волге застряли 42 теплохода. Основная масса судов скопилась вверх по течению реки. По словам пассажиров, около девяти часов утра их эвакуировали с судов.

Минтранс создал оперштаб на Городецком гидроузле для координации работ. Выяснилось, что камера между шлюзами 15 и 16 не была повреждена. После завершения ремонта ее должны были заполнить водой и провести тестовые запуски. Затем курсирование судов на Волге в Нижегородской области намеревались восстановить.

Ранее на Беломорканале прорвало дамбу.