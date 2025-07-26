На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Городецкий гидроузел раньше срока открыли для судов

Росморречфлот: движение судов на Городецком гидроузле возобновили досрочно
true
true
true
close
РосМорРечФлот

В Нижегородской области досрочно восстановили движение судов на Городецком гидроузле. Об этом сообщает в Telegram-канале Росморречфлот.

Там отметили, что прямо сейчас проходит шлюзование буксир «Белфлота» РТ-332. На воскресенье, 27 июля, через шлюз должен пропустить восемь круизных теплоходов. А по графику через гидроузел пройдут еще 63 грузовых судна.

22 июля во время демонтажных работ в комплексе гидротехнических сооружений была нарушена целостность камеры шлюза №15А. После этого на Волге застряли 42 теплохода. Основная масса судов скопилась вверх по течению реки. По словам пассажиров, около девяти часов утра их эвакуировали с судов.

Минтранс создал оперштаб на Городецком гидроузле для координации работ. Выяснилось, что камера между шлюзами 15 и 16 не была повреждена. После завершения ремонта ее должны были заполнить водой и провести тестовые запуски. Затем курсирование судов на Волге в Нижегородской области намеревались восстановить.

Ранее на Беломорканале прорвало дамбу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами