Судоходство парализовано, найдены два тела: последствия аварии на Беломорканале МЧС: найдено тело женщины, пропавшей при прорыве дамбы на Беломорканале

В Карелии после прорыва дамбы на Беломорканале найдены тела двух погибших, судьба еще одного человека неизвестна. Всего пострадали 10 человек. Администрация канала после аварии запретила движение судов между шлюзами №10 и №11, судоходство на участке между Белым морем и Выгозером парализовано. Временную перемычку между шлюзами смыло утром 29 июля, вода хлынула в ближайшие населенные пункты. Местные жители сравнивают произошедшее с «цунами» и заявляют, что дамбу «и раньше подмывало».

Спасатели обнаружили тело женщины, погибшей в результате прорыва перемычки между шлюзами №10 и №11 на Беломорско-Балтийском канале, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Карелия.

«Водолазами Специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Карелия в районе поселка Кочкома на воде обнаружено еще одно тело. Погибшую женщину специалисты доставляют на берег», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время найдены тела двух погибших. Об обнаружении первого МЧС сообщило утром 30 июля, его отыскали в 11 км от места прорыва и доставили на берег. По состоянию на 17:35 мск, в результате аварии пострадали 10 человек, трое из них — взрослый и двое детей — госпитализированы. Неизвестной остается судьба еще одного пропавшего .

Приостановка хождения судов

Авария на Беломорканале парализовала судоходство на участке между Белым морем и Выгозером в Карелии. Как рассказали РБК в пресс-службе Росморречфлота, грузовые и круизные суда не смогут ходить между шлюзами №10 и №11 до завершения ремонтных работ.

Как уточнило издание, ФБУ «Администрация «Беломорканал»» выпустило соответствующее распоряжение 29 июля. Ограничение снимут после возведения временной перемычки, восстановления навигационных уровней воды и наполнения озера Воицкое.

«До возведения временной строительной перемычки, а также до восстановления навигационных уровней воды и наполнения озера Воицкое транзитное судоходство остановлено», — указано в сообщении.

В пресс-службе Росморречфлота отметили, что канал в основном используют для транзитных целей. По нему поставляют грузы в города Кольского полуострова, Белого и Баренцева морей. Там также проходят круизные маршруты нескольких компаний на острова Соловецкого архипелага и в Архангельск.

«Настоящее цунами»

Прорыв в перемычке между шлюзами Беломорканала произошел 29 июля, он привел к неконтролируемому сбросу воды на близлежащие населенные пункты, затопило СНТ «Балтийский». Авария случилась из-за того, что вода размыла временную конструкцию, установленную на время ремонта.

«Рано утром услышали какой-то гул. И потом начала журчать вода, как это бывает в сильных водоворотах. Выбежали с мужем во двор и увидели гигантский поток воды. Этот водяной вал все смывал на своем пути. Это было настоящее цунами!» — поделилась с mk.ru жительница города Сегежа Инна.

По ее словам, проблемы с перемычкой возникали и раньше.

«Все знали, что эту дамбу и раньше подмывало, там просачивалась вода. А они песок засыпали, делая временную перемычку. Там такая мощь воды, какой может быть песок? Где были контролирующие органы?» — возмутилась женщина.

Жительница Карелии Елена рассказала «Газете.Ru», что ее родители, которые постоянно проживают в поселке Шавань, спасались на крышах домов от потоков воды после прорыва дамбы. По их словам, которые передала женщина, звук наступающей воды «напоминал идущий поезд», а их огород смыло. Кроме того, в поселке нет электричества и пахнет канализацией.

В Сегежском округе республики действует режим ЧС. Как заявил губернатор Карелии Артур Парфенчиков, угрозы затопления нет. К утру 30 июля уровень воды между шлюзами снизился на 4 м, до 72,39 м.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.