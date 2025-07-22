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После аварии на Городецком гидроузле движение теплоходов на Волге остановилось

На Волге застряли 42 судна в результате аварии на Городецком гидроузле
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ФКУ «Ространсмодернизация»

На Волге застряли 42 теплохода в результате повреждения Городецкого гидроузла во вторник, 22 июля. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Сообщается, что основная масса судов скопилась вверх по течению реки. По словам пассажиров, около девяти часов утра их эвакуировали с судов. В ближайшее время их планируют доставить в Нижний Новгород автобусами.

По предварительным данным, на восстановление поврежденного шлюза может потребоваться много времени.

До этого пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры сообщила, что в Нижегородской области проводится проверка по факту нарушения целостности камеры шлюза шлюза №15А Городецкого гидроузла. По предварительным данным, инцидент произошел при производстве демонтажных работ на гидроузле.

Позднее глава Городецкого округа Александр Мудров заявил, что власти Городецкого округа готовы принять туристов с теплоходов, которые застряли на Волге в результате инцидента на шлюзе.

Ранее после разводки мостов в Санкт-Петербурге столкнулись два судна.

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