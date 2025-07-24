Стала известна дата окончания работ на Городецком гидроузле

Ремонтные работы на Городецком гидроузле после происшествия с приостановкой судоходства планируется завершить 26 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале Минтранса РФ.

«Такие сроки определены после комплексного обследования оголовка — бетонной перемычки, которая соединяет камеры шлюзов 15 и 16», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, основная камера не была повреждена. После завершения работ на месте инцидента проведет проверку о Ространснадзор — — камеру заполнят водой и проведут тестовые запуски. После этого курсирование судов на Волге в Нижегородской области возобновится.

В пресс-службе добавили, что 23 июля подводную часть аварийного оголовка обследовали водолазы. Кроме того, специалисты полностью срезали надводную часть. Работы в Городецком гидроузле проводятся круглосуточно.

22 июля Минтранс создал оперативный штаб на Городецком гидроузле для координации работ после аварии. В ведомстве подчеркнули, что пассажирам круизных судов, которые из-за аварии не смогли пройти шлюз, может быть предложен возврат средств. Тех, кто будут вынуждены сойти на берег, обеспечат транспортом.

В этот же день сообщалось, что в результате повреждения Городецкого гидроузла на Волге застряли 42 теплохода.

Ранее власти Городецкого округа предложили помощь туристам с теплоходов после ЧП на Волге.