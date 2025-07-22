На Городецком гидроузле приостановили движение судов

В Нижегородской области проводится проверка по факту нарушения целостности камеры шлюза шлюза №15А Городецкого гидроузла. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
По предварительным данным, инцидент произошел 22 июля при производстве демонтажных работ на Городецком гидроузле.
В настоящее время шлюзование и движение судов временно приостановлено. Пострадавших нет.
Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности на воде.
В апреле на Кочетовском гидроузле был перекрыт судовой ход из-за навала теплохода. По данным МЧС, теплоход «Альфа», заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна».
Ранее два лося попали в ловушку на водохранилище в Истре.