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На Городецком гидроузле приостановили движение судов

Движение судов через Городецкий гидроузел приостановили из-за ЧП на шлюзе
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Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/Reuters

В Нижегородской области проводится проверка по факту нарушения целостности камеры шлюза шлюза №15А Городецкого гидроузла. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

По предварительным данным, инцидент произошел 22 июля при производстве демонтажных работ на Городецком гидроузле.

В настоящее время шлюзование и движение судов временно приостановлено. Пострадавших нет.

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности на воде.

В апреле на Кочетовском гидроузле был перекрыт судовой ход из-за навала теплохода. По данным МЧС, теплоход «Альфа», заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна».

Ранее два лося попали в ловушку на водохранилище в Истре.

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