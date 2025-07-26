На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Япония в 40-й раз установила рекорд по продолжительности жизни женщин

В Японии установили мировой рекорд по продолжительности жизни женщин в 40-й раз
true
true
true
close
Michael Reichel/dpa/Global Look Press

Средняя продолжительность жизни у женщин в Японии в 2024 году составила 87,13 года, а у мужчин 81,09 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

По данным канала NHK, Япония установила рекорд по продолжительности жизни в 40-й раз. При этом по продолжительности жизни среди мужчин Япония занимает 6-е место.

В минздраве отметили, что показатели почти не изменились по сравнению с 2024 годом.

До этого спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов на форуме ООН по устойчивому развитию заявил, что продолжительность жизни выросла с 71,6 до 73,4 года.

21 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что минимальный суммарный коэффициент рождаемости должен быть равен 2,1 на одну женщину.

Кроме того, российский лидер отметил, что меры поддержки рождаемости в России недостаточны. По словам главы государства, в стране необходимо создать единую систему поддержки, начиная от беременности женщины и вплоть до 17 лет ребенка.

Ранее во ВЦИОМ назвали несколько способов улучшения демографической ситуации в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами