Япония в 40-й раз установила рекорд по продолжительности жизни женщин

В Японии установили мировой рекорд по продолжительности жизни женщин в 40-й раз

Средняя продолжительность жизни у женщин в Японии в 2024 году составила 87,13 года, а у мужчин 81,09 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

По данным канала NHK, Япония установила рекорд по продолжительности жизни в 40-й раз. При этом по продолжительности жизни среди мужчин Япония занимает 6-е место.

В минздраве отметили, что показатели почти не изменились по сравнению с 2024 годом.

До этого спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов на форуме ООН по устойчивому развитию заявил, что продолжительность жизни выросла с 71,6 до 73,4 года.

21 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что минимальный суммарный коэффициент рождаемости должен быть равен 2,1 на одну женщину.

Кроме того, российский лидер отметил, что меры поддержки рождаемости в России недостаточны. По словам главы государства, в стране необходимо создать единую систему поддержки, начиная от беременности женщины и вплоть до 17 лет ребенка.

Ранее во ВЦИОМ назвали несколько способов улучшения демографической ситуации в России.