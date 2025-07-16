Путин оценил меры поддержки рождаемости в России

Меры поддержки рождаемости в России недостаточны. Об этом во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Хотя, конечно, если уж сказать честно, по-серьезному, то нужно признать: тех мер поддержки, которые сейчас заработали, все равно, я полагаю, что и этого недостаточно», — заявил он.

По словам главы государства, в стране необходимо создать единую систему поддержки рождаемости, начиная от беременности женщины и вплоть до 17 лет ребенка. Он добавил, что в жизни не может быть большего счастья, чем дети, поскольку в них весь смысл жизни.

Путин подчеркнул, что на данный момент первый ребенок у россиянок рождается в 28 — 29 лет, а на следующих детей уже не хватает сил.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне хотят иметь детей и ориентируются на многодетность. Она отметила, что с 1 сентября 2025 года студентки, обучающиеся очно, смогут получать увеличенное пособие по беременности и родам.

Ранее Путин вспомнил советскую песню после доклада о рождаемости девочек.