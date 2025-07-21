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Путин назвал минимальную рождаемость, которой нужно добиться

Путин: минимальный суммарный коэффициент рождаемости должен быть равен 2,1
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Минимальный суммарный коэффициент рождаемости должен быть равен 2,1 на одну женщину. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передает ТАСС.

Бречалов сообщил главе государства, что в настоящее время задача по увеличению рождаемости — вызов для республики. Суммарный коэффициент рождаемости равен 1,39, что чуть выше, чем в Приволжском федеральном округе, но ниже среднероссийского уровня. По словам главы Удмуртии, к 2030 году показатель должен составить 1,6.

При этом Бречалов рассказал о положительном тренде — с каждым годом становится больше многодетных семей.

«Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что не просто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть», — подчеркнул Путин.

16 июля президент заявил, что меры поддержки рождаемости в России недостаточны. По словам главы государства, в стране необходимо создать единую систему поддержки, начиная от беременности женщины и вплоть до 17 лет ребенка. Путин добавил, что в жизни не может быть большего счастья, чем дети, поскольку в них весь смысл жизни.

До этого генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что решить демографический вопрос в России можно тремя путями: увеличив продолжительность жизни, повысив рождаемость и сняв табу с иммиграции.

Ранее Голикова сравнила коэффициент рождаемости в городах и селах.

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