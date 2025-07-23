Стало известно, в чем Россия втрое опережает мировые показатели

Россия втрое опережает мировые темпы реализации целей устойчивого развития (ЦУР), заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов на форуме ООН по устойчивому развитию. Его слова «Газете.Ru» передала пресс-служба.

Выступая в Нью-Йорке на форуме, Титов подчеркнул, что Россия демонстрирует положительную динамику по 61% целевых показателей — против 20% в среднем по миру.

Спецпредставитель напомнил, что РФ представила первый национальный обзор по ЦУР в 2020 году, и пока второго официального документа не подавала. Однако в 2024 году был подготовлен независимый доклад «Российская Федерация и устойчивое развитие: обзор достижений, инициативы регионов, бизнеса и гражданского сектора (2020–2025)». Его подготовили МГИМО, Российская ассоциация содействия ООН и Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке регионов и бизнеса. Этот документ ляжет в основу следующего обзора.

Согласно докладу, с 2021 по 2024 год российская экономика росла быстрее среднемировой, прибавив 8,4% за два года. Уровень безработицы снизился до 2,3%. Производство в обрабатывающих отраслях выросло почти на 25% с 2020 года.

Отдельные достижения касаются социальной сферы. Уровень бедности в России снизился в полтора раза, до 7,2%, детская смертность существенно сократилась, продолжительность жизни выросла с 71,6 до 73,4 лет. В 2023 году РФ заняла третье место в мире по объему агропромышленных поставок — 103,5 млн тонн. А доля населения с доступом к качественной питьевой воде достигла 88,8%, в городах — 95,1%.

По словам Титова, Россия входит в топ-10 стран по качеству общего образования и в пятерку — по победам на международных олимпиадах. Женщины занимают 48,8% руководящих позиций. В энергетике 87% генерации приходится на низкоуглеродные источники (включая газ и атом), на ВИЭ — 1,15%, но отрасль активно развивается. К 2035 году эта доля может вырасти до 3%.

В сфере климата Россия, по словам спецпредставителя, успешно выполняет свои обязательства по сокращению выбросов CO2. В 2023 году страна предложила БРИКС восемь принципов справедливого энергоперехода. Также РФ лидирует по площади лесов и рассматривает перспективы участия в глобальной торговле экосистемными услугами и водными ресурсами.

«Россия передала 200 тыс. тонн зерна беднейшим странам Африки, а также 110 тыс. тонн удобрений в Малави, Кению, Зимбабве и Нигерию при содействии Всемирной продовольственной программы ООН», — отметил Титов.

По словам Титова, 2030 год уже не за горами, и необходимо заранее обсуждать повестку до 2050 года. Россия предложила создать рабочую группу ООН для подготовки такой стратегии и пригласила российских экспертов присоединиться к ней.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Путина примет участие в Политическом форуме высокого уровня ООН в США.