В аэропортах Владикавказа и Грозного введен режим «ковер»

Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного введен запрет на полеты

В аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Рано утром 26 июля в указанных аэропортах уже вводились ограничения, но к 9 утра они были сняты.

До этого на территориях Северной Осетии и Кабардино-Балкарии объявлялась угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Незадолго до этого опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской, Липецкой, Орловской , Ростовской, Тульской областях, а также в Мордовии.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.