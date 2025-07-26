Аэропорты приостановили работу в двух российских городах

В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения

В аэропортах Владикавказа и Грозного введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Представитель Росавиации пояснил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

На территории Северной Осетии объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, опасность атаки БПЛА объявили в Кабардино-Балкарии.

Незадолго до этого опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской, Липецкой, Орловской , Ростовской, Тульской областях, а также в Мордовии.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.