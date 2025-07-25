Пострадавшие при взрыве газа в Саратове находятся на амбулаторном лечении

МЧС: семь человек находятся на амбулаторном лечении после взрыва в Саратове

Семь человек находятся на амбулаторном лечении после взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове. Об этом сообщили в МЧС по региону, пишет ТАСС.

«‎На амбулаторном лечении семь человек»‎, — сказали журналистам.

До этого в МЧС по региону сообщили, что под завалами могут быть люди.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что администрация Саратова организовала пункты временного размещения для жильцов дома, где произошел взрыв газа. Он рассказал, что сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы. Более того, здесь развернули оперативный круглосуточный штаб.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах. Четверых человек спасти не удалось.

Ранее в Саратове возбудили уголовное дело в связи с взрывом газа в жилом доме.