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В Люберцах на улице раздался громкий взрыв

В Люберцах неизвестные устроили громкий взрыв на улице
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LVVs/Shutterstock/FOTODOM

На улице Владлена Татарского в подмосковных Люберцах произошел громкий взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Около 01:45 из проезжавшей по улице черной иномарки бросили похожее на самодельное взрывное устройство предмет. Спустя несколько секунд прозвучал оглушительный взрыв, который разбудил жителей дома на улице военкора Владлена Татарского. От взрывной волны сработала сигнализация у автомобилей.

Точных сведений о том, какое именно устройство бросили из иномарки, нет. В связи со случившимся местные жители намерены обратиться в полицию.

16 июля сообщалось, что в Хабаровске восьмилетний школьник пострадал от взрыва пластиковой бутылки, которую нашел на улице.

7 июля у торгового центра «Малина» в Рязани произошел взрыв. Его виновником стал 18-летний молодой человек, принесший боевую гранату.

Ранее в Саратовской области детонировала взрывчатка в коробке из-под продуктов.

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