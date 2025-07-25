Губернатор рассказал о ходе работ на месте обрушения дома в Саратове

Бусаргин: работы на месте обрушения дома в Саратове будут вестись в ночное время

Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и в ночные часы. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Специалисты на месте обеспечены всем необходимым, применяется вся необходимая техника и оборудование», — написал глава региона.

Он добавил, что параллельно на месте происшествия в круглосуточном режиме дежурят врачи. Для обеспечения безопасности территория оцеплена полицией. По его словам, после завершения всех мероприятий будет приниматься решение о возможности допуска жильцов в квартиры пострадавшего дома. Однако пока нуждающимся будет предоставлено временное место для размещения.

25 июля в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа и последующее за ним обрушение. В результате оказался полностью обрушен угловой подъезд с седьмого по десятый этаж. Возгорания за взрывом не последовало.

По предварительным данным, выжить не удалось двум взрослым и одному ребенку, также есть пострадавшие. Семи человекам оказано амбулаторное лечение. В МЧС по региону сообщили, что под завалами могут находиться люди. Бусаргин заявил, что существует риск повторного обрушения здания.

Ранее на видео попал момент взрыва газа в доме в Саратове.