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В Саратове под завалами дома нашли тело пятого погибшего

МЧС: тело пятого погибшего извлечено из-под завалов жилого дома в Саратове
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Dizzy_Studio/Shutterstock

Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тело пятого погибшего после взрыва газа в жилом доме в Саратове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В настоящее время общее количество погибших составляет 5 человек, в том числе 1 ребенок», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого глава МЧС РФ Александр Куренков направился на место обрушения многоэтажного дома в Саратове. Он решил лично проконтролировать ход ликвидации последствий.

До этого в пресс-службе МЧС по региону сообщили, что семь человек находятся на амбулаторном лечении после взрыва газа в доме. Также в пресс-службе отметили, что под завалами здания могут находиться люди.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах.

Ранее под обломками дома в Саратове нашли выжившего.

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Взрыв газа в Саратове
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