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Губернатор подтвердил риск обрушения дома в Саратове после взрыва газа

Бусаргин: дом в Саратове, где произошел взрыв, проверят на угрозу обрушения
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Завалы на месте обрушения дома в Саратове планируют разобрать сегодня, завтра приступят к обследованию дома. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что первоочередная задача в настоящий момент — оперативно провести поиски оставшихся под завалами людей, и оказать помощь всем пострадавшим. Все медицинские службы работают в усиленном режиме. Помимо этого, необходимо максимально быстро провести обследование здания на предмет дальнейшего обрушения, отметил он.

«В этой работе задействованы все необходимые службы и ведомства. Проводится эвакуация жильцов», — написал Бусаргин.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах. В оперативных службах рассказали, что под завалами могут находиться люди. К текущему моменту были зафиксированы три летальных случая. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Стало известно, где находился эпицентр взрыва многоэтажки в Саратове.

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