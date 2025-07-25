Глава МЧС вылетел на место обрушения дома в Саратове

Глава МЧС Куренков направился в Саратов, где произошел взрыв газа в жилом доме

Глава МЧС РФ Александр Куренков направился на место обрушения многоэтажного дома в Саратове. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

После доклада он решил полететь на место обрушения, чтобы лично проконтролировать ход ликвидации последствий.

До этого в пресс-службе МЧС по региону сообщили, что семь человек находятся на амбулаторном лечении после взрыва газа в доме. Также в пресс-службе отметили, что под завалами здания могут находиться люди.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что администрация Саратова организовала пункты временного размещения для жильцов дома, где произошел взрыв газа. Он рассказал, что сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы. Более того, здесь развернули оперативный круглосуточный штаб.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах. Четверых человек спасти не удалось.

Ранее была названа предварительная причина взрыва газа в Саратове.