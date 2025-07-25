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Под обломками дома в Саратове нашли выжившего

МЧС направило силы на спасение найденного под обломками в Саратове выжившего
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МЧС России направило основные силы на спасение найденного под обломками частично обрушившегося из-за взрыва газа в Саратове дома выжившего. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«На месте проведения работ установлено местонахождение человека, который подает признаки жизни. Основные силы направлены на его спасение», — рассказали спасатели.

До этого сообщалось, что к разбору обрушенных конструкций привлечены более 100 специалистов и 34 единицы техники. Из полуразрушенного здания и соседнего дома были эвакуированы все жильцы. Сейчас на месте происшествия работают психологи МЧС.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что администрация Саратова организовала пункты временного размещения для жильцов дома, где произошел взрыв газа.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах.

Ранее стало известно, где находился эпицентр взрыва многоэтажки в Саратове.

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