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Глава Саратовской области прокомментировал взрыв газа в жилом доме

Бусаргин: в Саратове после взрыва в доме открыли пункты временного размещения
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Telegram-канал Роман Бусаргин

Администрация Саратова организовала пункты временного размещения для жильцов дома, где произошел взрыв газа. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он рассказал, что сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы. Более того, здесь развернули оперативный круглосуточный штаб.

«В ближайшее время начнет работу специальная горячая линия», — добавил глава региона.

По словам Бусаргина, сейчас самая важная задача — оперативно провести поисково-спасательные работы и оказать помощь пострадавшим людям. В связи с этим все медицинские службы были переведены на усиленный режим работы.

Также губернатор заявил о необходимости провести обследование поврежденного здания на предмет угрозы дальнейшего обрушения. Он уточнил, что в настоящее время специалисты эвакуируют жильцов дома.

«Городской администрацией организованы пункты временного размещения», — подчеркивается в публикации.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах. В оперативных службах рассказали, что под завалами могут находиться люди. К текущему моменту были зафиксированы три летальных случая.

Ранее в Саратове после взрыва газа в жилом доме возбудили уголовное дело.

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