Названа предварительная причина взрыва газа в Саратове

Причиной взрыва газа в многоэтажном доме на улице Блинова в Саратове могла стать неисправность оборудования или неправильная его эксплуатация. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«В качестве причины утечки газа выявляется неисправность газового оборудования или неправильная его эксплуатация. Будут рассмотрены все версии произошедшего», — сообщили агентству.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что администрация Саратова организовала пункты временного размещения для жильцов дома, где произошел взрыв газа. Он рассказал, что сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы. Более того, здесь развернули оперативный круглосуточный штаб.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах.

Ранее в Саратове после взрыва газа в жилом доме возбудили уголовное дело.