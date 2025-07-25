В Саратове после взрыва газа в жилом доме возбудили уголовное дело

СК РФ: следователи возбудили дело по факту взрыва газа в жилом доме в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело в связи с обрушением части жилого дома в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в заявлении.

Из него следует, что на место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа. Специалисты осмотрят здание и прилегающие территории, а также назначат комплекс необходимых судебных экспертиз после того, как на месте ЧП завершатся аварийно-спасательные работы.

По данным пресс-службы, руководитель регионального управления СК РФ поставил ход расследования уголовного дела на личный контроль.

Взрыв газа произошел в 10-этажном жилом доме в Саратове днем 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда с седьмого по 10-й этажи. Повреждения получили несколько квартир.

Журналисты ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщили, что под завалами могут находиться люди. К текущему моменту было зафиксировано три летальных случая.

Ранее жительница Саратова рассказала «Газете.Ru» об обстановке у дома, где произошел взрыв газа.