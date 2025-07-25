Из-под завалов в обрушившемся саратовском доме извлекли шестого погибшего

Спасатели вытащили из-под завалов дома на улице Блинова в Саратове мужчину, который впоследствии скончался. Об этом сообщает МЧС России.

«Спасатели МЧС России достали из-под завалов мужчину и передали медикам. Он более шести часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался», — говорится в сообщении.

Таким образом, количество погибших в результате инцидента выросло до шести человек.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел днем 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах.

К разбору обрушенных конструкций привлекли более 100 специалистов МЧС и 34 единицы техники. Из полуразрушенного здания и соседнего дома были эвакуированы все жильцы.

Ранее в Саратовской области ввели режим ЧС после взрыва в доме.