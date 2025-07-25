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В Саратовской области ввели режим ЧС после взрыва в доме

Бусаргин: в Саратовской области введен режим ЧС после взрыва в доме
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Ирина Фенина/РИА Новости

В Саратовской области после взрыва в одном из домов в административном центре ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим», — написал Бусаргин.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел днем 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах.

К разбору обрушенных конструкций привлекли более 100 специалистов МЧС и 34 единицы техники. Из полуразрушенного здания и соседнего дома были эвакуированы все жильцы.

Ранее на видео попал момент взрыва газа в 10-этажке в Саратове.

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Взрыв газа в Саратове
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