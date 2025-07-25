Выросло число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Саратове

МЧС: число погибших при взрыве в доме в Саратове возросло до четырех

Число погибших в результате взрыва газа в саратовской многоэтажке увеличилось до четырех. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«‎В ходе разбора завалов спасатели обнаружили еще одного погибшего», — сказано в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что найден еще один выживший, сейчас его спасают из-под завалов.

До этого в МЧС по региону сообщили, что под завалами могут быть люди.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что администрация Саратова организовала пункты временного размещения для жильцов дома, где произошел взрыв газа. Он рассказал, что сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы. Более того, здесь развернули оперативный круглосуточный штаб.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах.

Ранее в Саратове после взрыва газа в жилом доме возбудили уголовное дело.